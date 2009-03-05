ВР создала ВСК по расследованию событий вокруг Нафтогаза

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями Службы безопасности Украины Конституции Украины и действующего законодательства Украины при исполнении своих служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления проголосовал 391 народный депутат из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с постановлением количественный состав Временной следственной комиссии составляет 9 народных депутатов Украины. В частности, из фракция Партии регионов – 3 депутата, фракции БЮТ – 2, из "Нашей Украины – Народной Самообороны" – 2, Коммунистической партии Украины – 1, Блока Литвина – 1 депутат.

Председателем ВСК избран депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, а его заместителем - депутат от Партии регионов Григорий ИЛЬЯШОВ.

Постановлением поручено Кабинету министров Украины, Секретариату Президента Украины, Министерству топлива и энергетики, НАК «Нафтргаз Украины», Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Фонду государственного имущества, ГНАУ, Государственной таможенной службе Украины, местным государственным администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности и подчинения обеспечить соблюдение законов Украины «О статусе народного депутата Украины», «О комитетах Верховной Рады Украины», «О государственной тайне» относительно доступа членов Временной следственной комиссии к информации, материалам и документам, в том числе договорам, которые касаются основных задач деятельности Временной следственной комиссии и возможных признаков коррупции в действиях должностных и служебных лиц. Срок деятельности Временной следственной комиссии – 6 месяцев.

Также предлагается предварительную информацию Временной следственной комиссии заслушать на сессионном заседании не позже чем через 30 дней со дня принятия этого постановления. Предусмотрено предварительный отчет Временной следственной комиссии заслушать не позже 29 мая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. дол. как следствие. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 5 марта, утром появилась информация, что следователи СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» пытаются войти в здание «Укртрансгаза» в Киеве.