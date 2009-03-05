Стецькив говорит, что Тимошенко признала неэтичное поведение БЮТ

Сегодня в 19.00 состоится общее собрание коалиции, где будет рассматриваться и вопрос о голосовании за отставку Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам заместитель руководителя фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

По его словам, на сегодня министр иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО «стал заложником противостояния между премьер-министром Украины и Президентом».

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что на заседании фракции премьер-министр Украины выразила свою точку зрения по данному вопросу. По его словам, «премьера эмоционально можно понять, конечно, чисто как женщину, как политика». «Пропускать мимо ушей такие циркуляры, которые были разосланы, невозможно», - добавил он.

В то же время, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО признала, что «имело место неэтичное, непорядочное поведение ее фракции, поскольку есть договоренности об одном, а делается по-другому». В то же время, он отметил, что «там вырисовываются определенные компромиссы». По его словам, «нужно искать компромиссы, и есть несколько вариантов, как выйти из ситуации».

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что сейчас непонятной уже является и позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в частности, готов ли он внести кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел. Кроме того, Т.СТЕЦЬКИВ считает возможным «переголосования по постановлению об отставке».

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, за проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.