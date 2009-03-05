Ющенко отбыл в Днепропетровскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в город Кривой Рог Днепропетровской области с однодневной рабочей поездкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Кривом Роге В.ЮЩЕНКО посетит ряд медицинских заведений города. В частности, запланировано участие Президента в церемонии открытия городского роддома №2, а также посещение городской поликлиники №5, оснащенной самой современной диагностической техникой и оборудованием, которым нет аналогов в Украине.

Вместе с главой государства в регион отбыли вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК и заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область основное внимание Президент сосредоточит на вопросах здравоохранения.

На примере города «будет показано, как на коммунальном уровне, безусловно, очень большого города, это город-миллионер, решаются проблемы, начиная от диагностических центров, роддомов, заканчивая проблемами скорой помощи, проблемами лечения и тому подобное. То есть это очень важная вещь, которая касается социальной политики», - подчеркнул он.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, кроме этого, глава государства собирается посетить современный центр борьбы со СПИДом.