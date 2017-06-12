Боевики сегодня совершили 25 обстрелов: у ВСУ есть потери

С начала суток в районе проведения АТО зафиксировано 25 вражеских обстрелов, один украинский военный погиб, четверо - получили ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в facebook.

«Боевики российско-террористических бандформирований не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной», - говорится в сообщении.

На Приморском направлении в начале суток террористы осуществили обстрелы из 152-мм артиллерии участков территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка.

В течение дня из минометов калибра 82 мм оккупанты вели огонь по позициям сил АТО вблизи Марьинки и Чермалыка. Из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра они неоднократно обстреливали украинских воинов в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Павлополя.

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На Донецком направлении после того, как незаконные вооруженные формирования сразу после полуночи совершили обстрел из минометов и гранатометов опорных пунктов сил АТО в районе Луганского, установилось некоторое затишье.

На Луганском направлении около десяти раз боевики прибегали к вооруженным провокациям против подразделений сил АТО. В первой половине дня по позициям Вооруженных сил Украины в районе Троицкого террористы открывали огонь из 120-мм минометов, около Новотошковского и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, под Новоалександровкой оккупанты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. Неподалеку от Крымского они били в сторону позиций сил АТО из вооружения БМП. По оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево и Малиновое террористы открывали огонь из пехотного вооружения.

«В течение дня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще четверо наших воинов получили ранения », - сообщили в штабе.