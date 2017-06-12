Еврокомиссар Хан рассказал, что стороны обсудят на саммите Украина-ЕС в середине июля

На саммите Украина-Европейский Союз, который состоится в Киеве 13 июля, стороны обсудят конкретные шаги дальнейшего сотрудничества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Вспомнив о вступлении в силу безвизового режима с ЕС для украинцев и решение Сената Нидерландов по Соглашению об ассоциации, Хан сказал: «Это очень хорошая новость накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в середине июля в Киеве, где мы также посмотрим на дальнейшие конкретные шаги и вопросы, связанные с более сильным и последующим сотрудничеством между Европой и Украиной».

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Относительно вступления в силу безвиза еврокомиссар отметил, что «усилия страны, направленные на реформы, наконец, окупились». «Сейчас украинцы могут свободно путешествовать по странам ЕС, и это также является результатом больших усилий по реформированию», - отметил Хан.

Как сообщал УНИАН, саммит Украина - ЕС состоится в Киеве 13 июля. Ожидается, что в нем примут участие президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.