Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли убежден, что Украина и Евросоюз скоро станут одной семьей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии символического запуска «таймера безвиза» на площади перед Администрацией президента.

«Это большая честь для меня быть сегодня здесь, чтобы праздновать новый безвизовый режим. Три года назад народ Украины сделал свой европейский выбор, и сегодня это первая конкретизация, материализация этого европейского выбора», - заявил Мингарелли.

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По его словам, украинцы получат возможность путешествовать без виз в 34 страны Западной Европы.

Он надеется, что безвиз подтолкнет к усилению межчеловеческих контактов, будет способствовать изменениям, позволит украинцам путешествовать в европейские страны для обучения, участия в исследовательских программах и предлагать новые возможности для бизнеса.

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«Я убежден, что это (безвиз - УНИАН) лучший путь интенсифицировать наши отношения между Евросоюзом и большой европейской страной, которой является Украина. Я убежден, что это только первый шаг, который является важным...», - отметил Мингарелли.

«Однажды мы все будем в одной семье. Поэтому я действительно рад за вас, и я рад, что все больше людей из Западной Европы будут встречаться с молодыми украинцами, поймут, какой является Украина, насколько фантастической является молодежь Украины, и скоро мы будем все в одной семье», - подчеркнул посол.