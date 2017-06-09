МИД объяснил украинцам, как планировать путешествия в ЕС в первую "безвизовую ночь"

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам обратить внимание, что безвизовый режим с Европейским Союзом (кроме Великобритании и Ирландии) и другими странами Шенгенской зоны заработает по местному времени каждой страны-члена на протяжении ночи 11 июня.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов 00 минут, вступает в силу решение Европейского Союза о безвизовых поездках граждан Украины", - отметил Кирилич.

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"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют осуществить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может отличаться от украинского", - подчеркнул он.

Кирилич добавил, что проверить местное время в европейских столицах и крупнейших городах можно по нескольким ссылкам в сети интернет.

В частности, к этим ссылкам относятся: http://24timezones.com/eu_map/europe_time_uk.htm#/map, https://www.timeanddate.com/worldclock/custom.html?continent=europe и http://localtimes.info / Europe /.

"При планировании путешествий советуем тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в соответствующую страну во избежание недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля", - добавил он.