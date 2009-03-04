Черновецкий не явился к Ющенко

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не явился на совещание к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, киевскую власть на совещании представляют и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО, а также председатели районных государственных администраций города.

Кроме того, в совещании принимают участие генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ, начальник Главного управления МВД в городе Киеве Анатолий ЯРЕМА.

На встрече присутствуют министры и руководство Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО созвал совещание с председателями районных госадминистраций города Киева, на котором планирует заслушать отчет руководства Киевской городской государственной администрации. Цель совещания – обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем города.

В КГГА накануне сообщили, что в 13.00, после совещания у главы государства, состоится пресс-конференция Киевского городского председателя. Однако сегодня пресс-служба КГГА сообщила, что пресс-конференция Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО перенесена в связи с ухудшением состояния здоровья столичного председателя.

С 19 февраля по 21 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен был находиться в отпуске. Согласно официальной информации, он находился в зарубежной клинике на лечении - у него выявлено воспаление легких.

Ранее В.ЮЩЕНКО обещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2 марта пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.ЮЩЕНКО считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.

3 марта муниципальная газета «Хрещатик» напечатала информацию, в которой Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что сам инициировал совещание у Президента по проблемам Киева. По его словам, столичная власть неоднократно обращалась к Президенту с просьбой созвать совещание, в котором приняли бы участие руководители городской и районных властей столицы, а также руководители правоохранительных органов.