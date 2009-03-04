Состояние здоровья Черновецкого ухудшилось

Сегодняшняя пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО перенесена.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это связано с ухудшением состояния здоровья столичного председателя.

О времени и месте проведения пресс-конференции будет поставлено в известность дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, на 10.00 назначено совещание у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по ситуации в Киеве, в которой должен принять участие Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В КГГА накануне сообщили, что в 13.00, после совещания у главы государства, состоится пресс-конференция киевского городского председателя.

С 19 февраля по 21 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен был находиться в отпуске. По официальной информации, он находился в заграничной клинике на лечении - у него обнаружено воспаление легких.

Ранее В.ЮЩЕНКО обещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2 марта пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила, что В.Ющенко считает провальными действия киевской власти в экономической, бюджетной и тарифной политике.

3 марта муниципальная газета "Хрещатик" напечатала информацию, в которой киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что сам инициировал совещание у Президента относительно проблем Киева. По его словам, столичная власть неоднократно обращалась к Президенту с просьбой созвать совещание, в котором приняли бы участие руководители городской и районных властей столицы, а также руководители правоохранительных органов.