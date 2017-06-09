Парубий в США поднимет вопрос ускорения интеграции в НАТО и увеличения помощи Украине

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12-17 июня посетит Соединенные Штаты Америки, где поднимет вопросы ускорения интеграции в НАТО и увеличения помощи Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

Говоря о запланированном визите в США, Парубий уточнил, что ключевой будет встреча со спикером Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США) Полом Райаном. Председатель ВР сообщил, что готовится документ о сотрудничестве между парламентами двух стран.

Вместе с тем он отметил, что разговор будет касаться гораздо более широкого круга вопросов. Парубий пояснил, что необходимо будет обсудить и такие темы, как "ускорение интеграции Украины в Североатлантический альянс, увеличение помощи Украине и сферу безопасности, и также содействие и общая позиция по поводу энергетической безопасности не только Украины, но и Европы".

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"Речь идет о строительстве "Северного потока", который, по моему глубокому убеждению, является не только энергетическим проектом России, а это и вопрос сферы безопасности. Я об этом говорил в Норвегии, и буду говорить в Соединенных Штатах Америки, мы должны не допустить реализации этого проекта ", - отметил председатель парламента.

Кроме того, добавил Парубий, будут обсуждаться новые формы сотрудничества между Украиной и США.

"В частности, на новом этапе после избрания нового президента", - сказал он и добавил, что планирует пригласить Райана в Украину.