Гройсман в Раде заявил, что ему не известны случаи двойного гражданства членов правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что ему не известны случаи двойного гражданства среди членов правительства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству на заседании парламент.

Читайте такжеКлимкин об идее двойного гражданства в Украине: мы не собираемся открывать ящик ПандорыОтвечая на вопрос народного депутата Украины Дмитрия Добродомова (внефракционный) по поводу того, известны ли Гройсману факты двойного гражданства среди министров, и.о. министров и заместителей министров, глава правительства ответил: "По имеющейся у меня информации о гражданстве, никаких нарушений действующего законодательства ни у кого из членов правительства нет".

"Если у вас есть информация, что кто-то имеет двойное гражданство и нарушает закон, то, пожалуйста, дайте мне эту информацию, и я ее проверю", - сказал премьер.