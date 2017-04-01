Москаль нашел у нардепа двойное гражданство - обратился в ГПУ (документ)

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой безотлагательно внести в Верховную Раду представление о лишении Виктора Балоги депутатской неприкосновенности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Соответствующее обращение Москаль направил Луценко сегодня, 1 апреля. В нем он просит генпрокурора привлечь Балогу к уголовной ответственности.

По данным ОГА, народный депутат от Закарпатья Виктор Балога имеет кроме украинского еще и австрийское гражданство.

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«Копия паспорта гражданина Австрии В.Балоги имеется в распоряжении Закарпатской облгосадминистрации», - говорится в сообщении.

«Во времена работы в Секретариате президента Украины Виктора Ющенко Балога почти еженедельно летал в Австрию, скупил на окраине Вены кучу недвижимости и тайно получил австрийское гражданство», – цитирует пресс-служба Москаля.

Он замечает, что факт о двойном гражданстве Балоги давно известен среди политикума Закарпатья, но документальное подтверждение в Закарпатской ОГА получили только недавно.

«Публикуем скан-копию документа сейчас, поскольку проверяли его достоверность через дипломатические учреждения. На паспорте четко видно фото, дату рождения, место (с. Завидово Мукачевского района) и подпись В.Балоги», - отметил Москаль.

По его словам, при оформлении австрийского гражданства Балога внес перед своей фамилией частицу «де», которая якобы должна свидетельствовать о его дворянском происхождении.

В пресс-службе напомнили, что согласно Закону Украины «О государственной службе», государственные служащие могут иметь только одно – украинское гражданство.