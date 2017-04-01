Москаль нашел у нардепа двойное гражданство - обратился в ГПУ (документ)
Москаль просит генпрокурора привлечь Балогу к уголовной ответственности.
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой безотлагательно внести в Верховную Раду представление о лишении Виктора Балоги депутатской неприкосновенности.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Соответствующее обращение Москаль направил Луценко сегодня, 1 апреля. В нем он просит генпрокурора привлечь Балогу к уголовной ответственности.
По данным ОГА, народный депутат от Закарпатья Виктор Балога имеет кроме украинского еще и австрийское гражданство.
Читайте такжеГлава СБУ считает недопустимым наличие двойного гражданства у госслужащих
«Копия паспорта гражданина Австрии В.Балоги имеется в распоряжении Закарпатской облгосадминистрации», - говорится в сообщении.
«Во времена работы в Секретариате президента Украины Виктора Ющенко Балога почти еженедельно летал в Австрию, скупил на окраине Вены кучу недвижимости и тайно получил австрийское гражданство», – цитирует пресс-служба Москаля.
Он замечает, что факт о двойном гражданстве Балоги давно известен среди политикума Закарпатья, но документальное подтверждение в Закарпатской ОГА получили только недавно.
«Публикуем скан-копию документа сейчас, поскольку проверяли его достоверность через дипломатические учреждения. На паспорте четко видно фото, дату рождения, место (с. Завидово Мукачевского района) и подпись В.Балоги», - отметил Москаль.
По его словам, при оформлении австрийского гражданства Балога внес перед своей фамилией частицу «де», которая якобы должна свидетельствовать о его дворянском происхождении.
В пресс-службе напомнили, что согласно Закону Украины «О государственной службе», государственные служащие могут иметь только одно – украинское гражданство.