Украина уже начала работать как элемент восточного фланга НАТО - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина уже начала работать как элемент восточного фланга Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Министр отметил, что Украина уже идет по пути обретения членства в Североатлантическом альянсе.

"Сейчас мы поставили еще один указатель, но, тем не менее, мы идем по пути к членству именно в НАТО. Почему? Поскольку НАТО сегодня является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а на ценностях", - подчеркнул Климкин.

"И я абсолютно уверен, что мы уже сейчас начинаем работать как элемент восточного фланга НАТО", - заявил министр.

Он подчеркнул: "Многие не помнят, что именно на Варшавском саммите НАТО, который состоялся недавно (в июле 2016 года - УНИАН), мы четко решили, что к 2020 году мы достигаем всех стандартов в сфере безопасности и оборонном измерении".

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По словам министра, все союзники понимают, что Украина может внести уникальный вклад в общую безопасность.

"Все прекрасно поняли, что мы сделали за эти три года, какую армию построили, и какой сектор безопасности построили здесь, и доказали, что мы способны бороться за нас самих, за свободу, а значит - способны бороться и за ценности", - подчеркнул Климкин.

"Ценности - это означает безусловно НАТО. И я уверен, что мы пойдем до конца, будем успешными, и НАТО тоже пойдет до конца", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470). Таким образом, ВР определила, что Украина будет углублять сотрудничество с НАТО с целью обретения членства. За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В свою очередь, в НАТО приняли к сведению решение Верховной Рады Украины о членстве в альянсе и подчеркнули, что приоритетом для Киева сейчас являются реформы.