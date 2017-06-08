Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия - МИД Украины

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявляет, что Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия. Об этом дипломат сообщил в своем микроблоге Twitter.

«Правозащитники и МИД Украины: Россия превратила оккупированные территории в пространство бесправия - похищение, убийства, запугивания, карательная психиатрия», - написал он.

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Также Макеев призвал международных партнеров подымать вопрос политзаключенных и потребовать прекращения притеснений в Крыму на встречах с представителями РФ.

Кроме того, Макаев заметил, что МИД Украины поддерживает призывы украинских правозащитников к международным партнерам Украины относительно санкций против РФ за нарушение прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия перебросила с Каспия морскую пехоту в оккупированный Крым для учений.

Морпехи Каспийской флотилии приступили к активной фазе тактических занятий на незнакомом для них полигоне Опук на черноморском побережье в восточной части Крымского полуострова. Личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задание оборудование огневых позиций, изменения районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны.