Кто из нардепов БЮТ голосовал за отставку Огрызко (фамилии)

В позиции 49 БЮТовцев, которые, якобы вопреки воле фракции проголосовали за отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей Кожемякин увидел мощное проявление демократии во фракции. Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко обвинил их в том, что они фактически сыграли на руку Москве. А Кожемякин добавил, что карать слишком демократических нардепов за голосование за отставку Огрызко никто не будет, хотя и их заслушают на заседании фракции.

Один из 49 нардепов - Сергей Мищенко заявил, что c его стороны это было попыткой преподать урок другим министрам, чтобы не вмешивались в политические взаимоотношения президента и премьера (речь идет о разосланных МИД директивах в дипломатические представительства Украины за рубежом с тем, что те информировали страны пребывания о якобы негативной работе правительства).

Вместе с тем, интересно, что в рядах нардепов, которые поступили вопреки решению фракции БЮТ (и, возможно, позиции самой Юлии Тимошенко), оказались такие преданные клевреты премьера как Валерий Писаренко и Андрей Портнов. Причем их отнюдь не смутило случайное совпадение их позиции с позицией Игоря Рыбакова – “беженца” из коалиции, которого БЮТ через суды до сих пор пытается выпихнуть из фракции.

Наводим полный перечень фамилий самых “демократических” нардепов фракции БЮТ:

Николай Баграев, Антонина Болюра, Виталий Барвиненко, Всеволод Бородин, Сергей Велижанский, Михаил Волынец, Игорь Воротнюк, Валерий Гацко, Олег Гейман, Богдан Губский, Виталий Данилов, Александр Дубовой, Роман Забзалюк, Валентин Зубов, Руслан Зозуля, Вадим Коротюк, Павел Костенко, Юрий Крук, Валерий Крайний, Владимир Лемза, Виктор Лозинский, Сергей Мищенко, Алексей Логвиненко, Олег Малич, Юрий Одарченко, Святослав Олийнык, Вячеслав Передерий, Владимир Пилипенко, Валерий Писаренко, Андрей Портнов, Олег Радковский, Игорь Рыбаков, Игорь Савченко, Борис Пудов, Александр Рябека, Андрей Сенченко, Раиса Сорочинска-Кириленко, Валерий Сушкевич, Олег Черпицкий, Владимир Скубенко, Михаил Соколов, Юрий Трегубов, Вадим Трофименко, Александр Фельдман, Валерий Шаманов, Элина Шишкина, Борис Шиянов, Александр Шепелев, Зоя Шишкина.

По данным официального сайта Верховной Рады Украины