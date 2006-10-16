Тарасюк, Гриценко и Луценко написали заявления об отставке

Все министры по квоте «Нашей Украины», а также министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО написали заявления об отставке.

Как сообщил агентству УНИАН источник, близкий к «Нашей Украине», последним написал заявление в пятницу министр культуры Игорь ЛИХОВЫЙ.

Как известно, заявления были переданы лидеру фракции «Наша Украина» Роману БЕССМЕРТНОМУ. Собеседник агентства заметил, что настоящие документы не переданы в ВР, поскольку еще ожидается решение Президента по двум министрам – министру иностранных дел и министру обороны.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).