Ющенко зарубил еще одно постановление Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмени и таким образом приостановил действие постановления Кабинета министров Украины №1336 от 20 сентября 2006 года, которым фактически был отстранен Совет национальной безопасности и обороны от контроля за деятельностью государственной компании «Укрспецэкспорт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, Президент впервые вынужден был воспользоваться своим правом приостановки действия постановления Кабмина.

В.БОНДАРЬ рассказал, что речь идет о постановлении, которое было принято 20 сентября и в соответствии с которым были внесены изменения в деятельность государственной компании «Укрспецэкспорт», в частности, Президент и СНБО были фактически отстранены от деятельности этой компании.

По его словам, такое решение Кабмина противоречит Конституции, поскольку согласно Основному Закону именно Президент обеспечивает национальную безопасность и осуществляет руководство в этой сфере, а СНБО является координационным органом при Президенте по этим вопросам.

В.БОНДАРЬ добавил, что именно Президент и СНБО также отвечают за Военную доктрину Украины, в частности, за вопрос экспорта оружия. Учитывая это, Президент сегодня своим указом отменил постановление Кабмина.

Одновременно В.БОНДАРЬ добавил, что было направлено представление в Конституционный Суд относительно конституционности данного постановления правительства.