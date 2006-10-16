Тимошенко заявляет о ”государственном ЧП”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что перенос рассмотрения проекта государственного бюджета еще раз свидетельствует о непрофессионализме новой власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ сказала на брифинге для прессы сегодня.

По ее словам, сегодня на согласительном совете был развеян последний миф о новой власти: «что к власти пришла команда профессионалов».

Она напомнила, что сегодня было отложено рассмотрение проекта государственного бюджета на 2007 год «как требующего существенной доработки, как нарушающего фундаментальный финансовый баланс страны, и как полностью нарушающего социальную программу».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в соответствии с Бюджетным кодексом, первое чтение должно состояться в парламенте до 20 октября. Она считает, что это оттягивание рассмотрения в первом чтении будет означать, что и второе чтение также будет отложено. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, правительство оттягивает рассмотрение бюджета из-за того, что не может сбалансировать бюджет и пытается оттянуть (рассмотрение – УНИАН) до конца года с тем, чтобы принять его наспех, без детального рассмотрения. «Собственно это, по моему мнению, и есть государственное ЧП, поскольку такого нарушения сроков, такого низкого качества бюджета мы еще не видели в стране при всех властях», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня рабочая группа по подготовке бюджета-2007 предложила перенести рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении с 20 октября на более поздний срок.

Согласно составленным председателем ВР графиком, рассмотрение проекта бюджета в первом чтении было запланировано на 20 октября, второе чтение - на 17 ноября, третье чтение и принятие в целом как закон – на 29 ноября с.г.

Депутаты могли подавать свои предложения в проект госбюджета до 1 октября 2006 года

Справка УНИАН. ВР создала рабочую группу по подготовке законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Сопредседателями группы является первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ и первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК. В эту группу вошли председатель бюджетного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО и по три представителя от каждой фракции.