Возле Верховной Рады поставили козу в жемчужном ожерелье

Около 20 активистов Всеукраинского общественного объединения «Зубр» пикетируют Верховную Раду против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики поставил перед входом в парламент соломенную козу, на которой написано «Юля», на ней ожерелье из жемчужин, к нему прикреплено игрушечное сердце, а также корзина, на которой, - бумажка с надписью «7,5 миллиардов».

Активисты передали председателю ВР Александру МОРОЗУ и лидерам фракций обращение, которое они просят рассмотреть на Согласительном совете.

В обращении отмечается, что прошло больше 20 лет со времени крупнейшей в мире техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и если в Украине не будут предприняты немедленные действия в направлении структурированного государственного руководства стратегическими отраслями жизнедеятельности населения (таких как ЖКХ), Украина в ближайшее время может стать заложником бездарной государственной политики с миллионами человеческих жертв.

Также в обращении отмечается, что сегодня государство не вкладывает средства ни в развитие, ни в модернизацию предприятий, вместо этого после сомнительной приватизации средства из этих предприятий выводятся в оффшоры и тому подобное.

Пикетчики в своем обращении приводят пример, что значительные доли собственности таких объектов жизнедеятельности киевлян как «Киевэнерго», «Киевводоканал», «Киевгаз», Дарницкая ТЭЦ и много других незаконно приватизированы такими деятелями как Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ (народный депутат от БЮТ), Андрей ИВАНОВ (депутат Киевсовета от БЮТ) и другими, переведенные в оффшоры на Кипр и Багамы, «поэтому значительные средства киевлян за коммунальные платежи не вкладываются в развитие столицы, в повышение уровня жизни наших граждан, решения неотложных проблем города». В обращении отмечается, что такая же ситуация наблюдается и в других областях Украины.

«Такие фамилии как Константин ЖИВАГО, Виктор ПИНЧУК, Григорий СУРКИС, Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ и другие за бесценок скупают стратегические объекты народной собственности и выводят их из развития нашего государства и его населения», - отмечается в обращении и добавляется, что «эти монополисты захваченной государственной собственности постоянно повышают цены на коммунальные услуги».

По мнению пикетчиков, сегодня нет объективных оснований для повышения цен на электроэнергию, газ, тепло и воду. Поэтому они просят парламент немедленно начать процесс национализации объектов жизнеобеспечения граждан, а именно: всех облэнерго, энергораспределительных, водоснабжающих и газоснабжающих предприятий.