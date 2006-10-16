Янукович тайно встречался с первым вице-премьером РФ Медведевым

Премьер-министр Украины Виктор Янукович 13 октября в Симферополе в поселке Мухалатка тайно провел встречу с первым вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает «Новый Регион».

В.Янукович во время пятничного визита в Крым изменил программу своей рабочей поездки. Во время встречи премьера с Д. Медведевым не пригласили даже сотрудников пресс-службы Кабинета министров.

Как отмечает "КоммерсантЪ-Украина" В.Янукович и Д.Медведев обсуждали предстоящие переговоры главы Минтопэнерго Юрия Бойко с министром промышленной политики РФ Виктором Христенко.

Ранее сообщалось в анонсах пресс-службы Кабмина о том, что Янукович планирует принять участие в торжествах по случаю 75-летия Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского. С полной программой визита господина Януковича журналистов обещали ознакомить после прибытия премьера в Крым.

По информации источника в аппарате правительства, окончательный план визита был утвержден в пятницу около полудня. «Нам сказали, что перед медицинским университетом он посетит какой-то завод, затем встретится с коллективом местного научно-исследовательского института и побывает в теплицах», – сообщил источник.

Однако после обеда планы В. Януковича неожиданно изменились. В это время премьер находился с рабочим визитом в Днепропетровске. В.Янукович дал поручение своему пресс-секретарю Денису Иванеско, руководителю аппарата правительства Кабинета министров Сергею Левочкину и большинству сотрудников Кабмина, сопровождавших его в поездке, вернуться в Киев. В Крым с премьером вылетели только охранники, личный фотограф и несколько сотрудников аппарата правительства.

Уже через два часа пресс-служба Кабмина сообщала, что премьер ознакомился с ходом сооружения мостового перехода на трассе Симферополь–Ялта, а также ремонтных работ на участке автодороги Гончарная–Ялта.

После он направился в поселок Мухалатка, где расположены государственные резиденции. Здесь состоялась встреча премьера, которого сопровождал министр топлива и энергетики Юрий Бойко, с первым вице-премьером РФ Д.Медведевым. Встреча продолжалась полтора часа.

По итогам переговоров пресс-служба правительства сообщила, что «стороны обсудили ход подготовки к проведению заседания межгосударственной комиссии Ющенко–Путин, а также межправительственного комитета». Кроме того, по сообщению пресс-службы, «стороны обсудили объемы поставок газа на Украину в следующем году, а также в период до 2010 года». В сообщении отмечено, что «Виктор Янукович и Дмитрий Медведев согласовали, что окончательная цена на газ будет определена в ходе заседания межправительственного комитета».

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