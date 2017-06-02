Парубий о вопросе оккупированных территорий: Необходимо изучать опыт Грузии и Молдовы

В вопросе оккупированных украинских территорий еще нет окончательного решения, ведется дискуссия.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время вчерашней встречи с аккредитованными в Украине послами государств «Большой семерки», сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата ВР.

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По словам Парубия, в вопросе оккупированных территорий еще нет окончательного решения, ведется дискуссия, и она «не только законодательная, а скорее стратегическая и общественная».

«Эта дискуссия продолжается между экспертами и политиками относительно территории под оккупацией, относительно ее статуса, имеет различные измерения: и по безопасности и гуманитарное», - сказал он.

Как отметил Парубий, в Грузии нет пограничников на линии разграничения. Он считает необходимым изучать опыт Грузии и Молдовы.

По мнению Парубия, «украинцам, которые являются заложниками оккупационных сил, необходимо обеспечить юридический статус».