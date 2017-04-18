Грузия обвинила РФ в посягательстве на суверенитет

Специальный представитель главы грузинского правительства по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил запланированный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухум как «нарушение суверенитета Грузии». Будущий визит оценил и заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания, назвавший его «игнорированием международных принципов и законов».

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«Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии», - добавил Джалагания, передает ТАСС.

В понедельник стало известно, что Лавров во вторник посетит во вторник Абхазию с двухдневным рабочим визитом. 18 апреля министр примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а 19 апреля проведет переговоры с "президентом" Абхазии Раулем Хаджимбой и "главой МИД" непризнанной республики Дауром Кове.

Последний раз российский министр посещал Сухум шесть лет назад в апреле 2011 года.