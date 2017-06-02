Последствия газового контракта Тимошенко привели к военным действиям - Ирина Луценко

Последствия газового контракта 2009 года, который подписала тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с тогдашним российским премьером Владимиром Путиным, "привели к войне и военным действиям".

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявила заместитель председателя фракции "БПП" в Верховной Раде Ирина Луценко, передает ТСН.

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"Я не судья, я могу лишь говорить о политической ответственности, показывая обществу, к чему привели последствия этого контракта. Последствия этого контракта привели к войне и военным действиям", - сказала она.

При этом Луценко отметила, что не будет обращаться в соответствующие органы, чтобы они дали правовую оценку действиям Тимошенко в 2009 году.

"У нас созданы соответствующие органы, которые должны начинать дела и делать выводы. Я разговариваю с обществом, я хочу, чтобы общество сделало выводы", - сказала Луценко.

Как сообщал УНИАН, 31 мая «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Кроме того, арбитраж отменил требование российского газового монополиста «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По иску в рамках контракта на транзит газа требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 12,3 млрд долл., а «Газпрома» к украинской компании - 7 млн долл.