В МИД назвали победой решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у "Газпрома"

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста «Газпром» однозначной победой. Об этом дипломат сообщила в социальной сети Facebook.

В частности, она пояснила, что "решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре по контракту 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Главный наш интерес в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировалось на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа, как того требует национальное законодательство, положения Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - добавила Зеркаль.

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"Единственная компания, которая агрессивно выступает против этого – "Газпром". Поскольку при таких обстоятельствах изменить контракт путем переговоров было невозможно, единственная надежда – правовая позиция арбитров Стокгольмского арбитражного института", - написала замминистра.

По ее словам, в решении арбитража говорится, что условие «бери или плати», которое составляло львиную часть финансовых требований "Газпрома, отменено полностью. Также Зеркаль добавила, что "запрет реэкспорта отменен полностью, а формула цены пересмотрена с 2014 года – европейский хаб".

"Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", - подчеркнула заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж удовлетворил сегодня, 31 мая, требование Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании «Газпром» с учетом рыночных условий.