Луценко и Янукович пришли к консенсусу

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает опасным переход на финансирование милиции из местного бюджета (патрульно-постовая служба, ГАИ, участковые инспекторы, изоляторы временного содержания). Об этом он заявил вчера журналистам на пресс-конференции во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, министр не исключает, что некоторые области, такие как Ровенская или Кировоградская «просто не вытянут содержания местной милиции и появится задолженность по зарплате».

«Мы с Премьер-министром пришли к консенсусу: те местные бюджеты, которые имеют возможность больше финансировать милицию – теперь получат такую легальную возможность. А мы, в свою очередь, дадим им возможность согласовывать с городским председателем назначение на должности первого заместителя начальника городской милиции-начальника милиции общественной безопасности», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

При случае министр напомнил, что городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ в своих предвыборных лозунгах обещал увеличить финансирование местной милиции, «но до сих пор еще ничего милиции не дал». Это подтвердил присутствовавший на пресс-конференции начальник УМВД во Львовской области Виталий МАКСИМОВ.