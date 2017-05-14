В Киеве прошел финал Евровидения-2017 (фоторепортаж)
02:29, 14 мая 2017Общество
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Украинская столица провела европейский праздник музыки и разнообразия.
Конкурсанты выступали перед более чем 9000 зрителей в зале / Фото УНИАН
В Киеве прошел финал песенного конкурса Евровидение. Победителем стал Сальвадор Собрал, а следовательно Украина передала право проведения конкурса в следующем году Португалии.
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Конкурсанты выступали перед более чем 9000 зрителей в Международном выставочном центре. Финальное шоу конкурса транслировалось 45 разными странами, включая Австралию и Соединенные Штаты Америки.
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