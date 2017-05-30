В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД

В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Нормандские переговоры в Берлине завершились", - написал посол. О результатах он не сообщил.

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"В посольстве через час состоится пресс-конференция первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко о результатах берлинских переговоров", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украину на переговорах представляет первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. На них мало рассматриваться вопрос о невыполнении Россией Минских соглашений.