В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД
О результатах пока не сообщают.
В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Нормандские переговоры в Берлине завершились", - написал посол. О результатах он не сообщил.
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"В посольстве через час состоится пресс-конференция первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко о результатах берлинских переговоров", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Украину на переговорах представляет первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. На них мало рассматриваться вопрос о невыполнении Россией Минских соглашений.