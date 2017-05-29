Украина завтра в Берлине поднимет вопрос о невыполнении Россией Минских соглашений - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки", которая состоится завтра, 30 мая, в Берлине поднимет вопрос о невыполнении Россией Минских соглашений.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Завтра в Берлине состоится встреча на уровне заместителей министров иностранных дел стран-членов "нормандской четверки". От МИД будет первый заместитель министра Вадим Пристайко", - сказала спикер.

"Главная тема, бесспорно, - это ситуация на Донбассе и обсуждение всего комплекса вопросов имплементации Минских договоренностей. С нашей стороны, бесспорно, будет доведена информация об эскалации на Донбассе, о невыполнении Россией Минских договоренностей. По состоянию на сегодняшний день ни один пункт не выполнен, и как вы знаете, только за вчера было примерно 48 обстрелов, ранены украинские военные, поэтому, конечно, будут подниматься все эти вопросы", - добавила она.

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Также пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства сказала, что важной составляющей этой встречи будет введение французской стороны в курс дела в связи с избранием президентом Франции Эммануэля Макрона.

"Конечно, надеемся на какой-то результат для того, чтобы готовить на более высоком уровне встречу, но... мы не сторонники проведения встреч ради встреч. Это все зависит от того, насколько эффективно пройдет эта встреча завтра и будет достигнут какой-то результат. Встречи ради встреч нам не нужны. Россия должна выполнять Минские договоренности. Это тот документ, единственный, который сейчас существует, и является путем для мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - подчеркнула Беца.

"Для нас сейчас главное - это давление на Россию со стороны всех стран-членов "нормандской четверки" для того, чтобы Россия выполняла Минские договоренности", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД Германии подтвердили, что завтра, 30 мая, заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся для обсуждения кризиса в Украине в рамках "нормандского формата".

Также сегодня президент Франции Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что хочет проведения новой встречи в рамках "нормандского формата" по Украине.