Порошенко объяснил, кто затягивал ратификацию ассоциации Украина-ЕС (видео)

Президент Петр Порошенко прокомментировал решение Сената Нидерландов о поддержке ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам президента, путь к ратификации оказался долгим и гораздо сложнее, чем надеялись в Киеве.

"Кремль, поражен хронической украинофобией, капостил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые. Все это делалось с единственной целью – сделать невозможным ратификацию Соглашения, похоронить его и, соответственно, - остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей", - подчеркнул Порошенко.

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Он напомнил, что на финише процесс ратификации ассоциации притормозился в Нидерландах, и историческое для украинцев соглашение оказалось под реальной угрозой.

Президент Украины поблагодарил за поддержку премьеру Марку Рютте, нидерландскому правительству, Национальному Собранию и Сенату, а также гражданам Нидерландов.

"В ближайшее время Нидерланды передадут в Брюссель ратификационную грамоту. А дальше Совет Европейского Союза своим специальным решением запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.