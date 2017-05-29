Суд над Януковичем объявил перерыв до 16 июня: итоги сегодняшнего заседания

В подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем, объявлен перерыв до 16 июня. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после более чем 8 часов судебного заседания объявил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Читайте такжеВоенный прокурор Матиос в ответ на обвинения Горбатюка обзывает его и шутит о наркоманах"Учитывая, что сегодня было проведено много работы, а также то, что вы (обратился судья к адвокату Виталию Сердюку — УНИАН) теряете возможность нормально общаться (от многочасового выступления Сердюк начал терять голос — УНИАН), в судебном заседании объявляется перерыв до 10.00 8 июня", - сказал Девятко.Позже он был вынужден, посоветовавшись с коллегами, изменить дату и время судебного заседания, поскольку Сердюк заявил суду и пообещал позже предоставить документальное подтверждение, что с 5 по 15 июня его не будет в Киеве из-за отпуска, который он проведет за рубежом. "Учитывая изложенное, заседание назначается на 9.00 16 июня", - констатировал судья.

Суд, в частности, решил обратиться в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время судебного заседания защита Януковича выступил против привлечения присяжных в случае назначения рассмотрения дела по сути. Адвокаты настаивали, что рассматривать его должны трое профессиональных судей.

"Защита настаивает на том, чтобы рассмотрение проводилось в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных", - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

При этом он отметил, что почти 70% фамилий присяжных, которые размещены на сайте Киевской городской государственной администрации, – это бывшие сотрудники правоохранительных органов, а следовательно, у защиты есть сомнения в их беспристрастности.

Кроме того, сторона защиты экс-президента продолжает настаивать на том, что их клиент не получал надлежащим образом повестки вызова в суд по делу о государственной измене.

"Я инициирую подать в Оболонский суд заявление, непосредственно подписанное Януковичем. Это заявление о необходимости применения требований Европейской конвенции о правовой помощи. В настоящее время вызова на судебное заседание наш клиент не получал. И это приводит к невозможности участия Януковича в судебном заседании и невозможности признания собранных и рассмотренных в ходе судебного заседания доказательств", - сказал Сердюк, не уточнив однако, когда именно он должен подать это заявление.

Также Сердюк отметил, что защита будет настаивать на участии в судебном заседании со стороны обвинения генерального прокурора Украины Юрия Луценко для обеспечения принципа состязательности сторон, поскольку тот в свое время высказывал желание принять участие в судебном заседании.

Также было решено, что Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело Януковича, обратится в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, Оболонский райсуд Киева проводил подготовительное заседание по делу о совершении государственной измены Януковичем.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.