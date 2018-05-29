Зона справедливости от генпрокурора Луценко

Отчет генерального прокурора Юрия Луценко по результатам года работы в этой должности был назначен в парламенте на среду – малопосещаемый депутатами пленарный день. Но послушать главу ГПУ и задать ему вопросы собралось немало народных избранников. Красивым фоном к отчету стала и масштабная совместная антикоррупционная спецоперация полиции и прокуратуры, в рамках которой в 15 областях Украины правоохранители провели более 450 обысков и одновременное задержание ряда сотрудников налоговых органов. Но Луценко начал не с этого.

Дела Януковича и Ко

Главным своим достижением в должности генерального прокурора Украины он назвал начало судебных процессов над экс-президентом Виктором Януковичем. «Самым большим своим достижением на посту генерального прокурора я считаю завершение расследования и начало суда над бывшим президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене. Янукович был самым большим злом для украинского народа», - сказал он и добавил, что добьется, чтобы «зло было наказано».

По словам генпрокурора, несмотря на политическое, с его точки зрения, решение Интерпола об отказе в розыске Януковича и ряда лиц из его окружения, Генпрокуратура будет и в дальнейшем преследовать и наказывать бывших высокопоставленных преступников. В этом контексте Луценко напомнил, что против Януковича и его окружения открыто десятки уголовных производств, некоторые из них завершены, и сейчас вопрос за судом.

«С начала расследования «майдановских» дел правоохранительными органами направлено в суд 147 обвинительных актов в отношении 228 лиц», - напомнил он.

По словам Луценко, во время его пребывания на посту генпрокурора в суд направлен 321 обвинительный акт по этим делам в отношении 70 человек. К примеру, в этом месяце в суд передан обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской обладминистрации, причастного к организации событий 19 февраля 2014 года и избиению мирных демонстрантов.

Луценко сообщил, что еще 20 человек, в том числе из одесской городской и областной милиции «находятся в судебном процессе». А всего судами в категории дел по Майдану осуждены уже 42 человека.

Что же касается наказания за события на Майдане в 2014 году экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Александра Захарченко, это дело, по словам Луценко, будет направлено в суд сразу после рассмотрения иска о государственной измене беглого экс-президента.

По его словам, это связано с тем, что, когда в отношении одного человека есть два уголовных дела, они должны быть объединены. «Для того чтобы не затягивать время и получить справедливый приговор по государственной измене Януковича, мы дождемся этого приговора и сразу на следующей неделе передаем дело в отношении следующего преступления - против Майдана», - пояснил генпрокурор.

В то же время, отвечая на вопросы депутатов, Луценко сообщил, что оснований для вручения подозрений судьям Конституционного суда по делу о содействии узурпации власти экс-президентом Украины Виктором Януковичем, нет. «Любой судья не отвечает за свое решение в уголовном порядке», - сказал Луценко.

Кроме того, он добавил, что «показания, которые на первых этапах были предоставлены несколькими судьями Конституционного суда, были ими отозваны».

Но следствие, по его словам, рассматривает в этом контексте действия экс-министра юстиции. «В настоящий момент следствие сосредоточилось над законной оценкой действий через вручение подозрения и в дальнейшем - обвинительного акта бывшему министру юстиции, который своим волюнтаристским решением ввел через печать и занесение в соответствующий реестр Конституции, которая, на тот момент, не действовала в Украине», - сообщил он.

В случае, если следствие окончательно установит все необходимые доказательства и пройдут все экспертизы, это дело также «будет передано в суд в ближайшие месяцы». «В отношении самих судей, возможно, в ходе допросов работников и руководителей Министерства юстиции мы получим новые данные. В настоящее время недостаточна база для вручения каких-либо подозрений, собственно, судьям», - добавил генпрокурор.

Деньги и бюджет

Добрую часть выступления и ответов на вопросы народных депутатов Юрий Луценко посвятил финансовым вопросам. Так, по его словам, в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением экс-президента Украины Виктора Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах. Среди задержанных - руководители налоговых органов Харьковщины, Крыма, Днепропетровщины, Кропивницкого, Одесской области, Киева, Луганщины…

Также Луценко отметил, что руководители налоговых еще двух областей были заранее кем-то предупреждены и скрылись. «Но пограничники уже предупреждены, лучше сдаться», - добавил он.

Напомним, по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сегодняшняя масштабная спецоперация касается коррупционных преступлений окружения Януковича. В частности, первых руководителей и их заместителей областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели непосредственное отношение к организации и функционированию налоговых площадок, «в результате чего преступная организация Януковича и Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн».

Что же касается непосредственно ГПУ, по словам Луценко, за год «благодаря деятельности ГПУ и наших коллег по правоохранительной деятельности возвращено в государственную казну 52 миллиарда гривен… при годовом бюджете ГПУ в пять». «Если взять результаты деятельности за год и разделить их на дни (все, без исключения, с выходными), мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 миллиона гривен», - сказал он.

Луценко отметил работу прокуроров, которые возвращали средства в ходе уголовных производств, в частности прокуроров, которые «вступили в борьбу с незаконной деятельностью фактически монополиста табачной торговли Украины «Тедис» и уже вернули в бюджет 300 млн грн, впереди еще 200 млн грн».

Он напомнил, что прокуроры обеспечили применение механизма спецконфискации средств, которая «так и не смогла пройти из-за подрывной деятельности части депутатов через парламент». «Мы смогли это сделать самостоятельно, и 1 млрд 300 млн долларов возвращено в казну», - добавил генпрокурор и пообещал, что «деньги и стратегические объекты недвижимости и в Украине, и за рубежом будут возвращаться в украинскую собственность» и в дальнейшем.

Также Юрий Луценко напомнил о необходимости создания Службы финансовых расследований. «Я действительно должен сказать, что правоохранители все еще занимаются незаконным возбуждением уголовных дел для того или иного бизнес-интереса», - сказал он и добавил, что не раз сталкивался с этим лично, закрывал такие дела и увольнял таких правоохранителей.

«С моей точки зрения, для того, чтобы это прекратить, нужно политическое решение. Мы должны наконец создать Службу финансовых расследований, куда передать экономическое следствие из полиции, СБУ. И наконец, чтобы к бизнесу приходила одна структура», - сказал генпрокурор.

Он выразил уверенность, что это должны сделать народные депутаты.

Также Луценко призвал парламентариев определить 3-4 национальные программы, на которые направить «деньги Януковича». Он напомнил, что в 2014 году, после бегства экс-президента, по данным Госказначейства, на едином казначейском счете «находилось 108 тысяч 133 гривни 65 копеек - на всю страну». «По состоянию на 22 мая 2017 года, несмотря на всю критику и недоверие определенных деятелей, на этом счете, благодаря слаженной деятельности по спецконфискации, находилось на учете 46 млрд 258 млн 986 тысяч 287 грн. Плюс еще 200 млн долларов в ценных облигаций… Страна сегодня получила обратно деньги мафии времен Януковича», - сообщил генпрокурор.

По его мнению, только депутаты могут определить, куда пойдут эти средства: «Я вас умоляю, они должны пойти к простому украинцу: на медицину, на транспорт, на простого солдата, чтобы он жил в нормальной казарме, и офицера, чтобы жил в нормальном общежитии».

«Сделайте так, чтобы уже в этом декабре простой человек и простой солдат могли ощутить конкретный результат от этой работы… Чтобы эти деньги не были снова растрачены по всей Украине… как это бывало с примерами миллионных возвратов во время реприватизации».

Налоги и коррупция

В этом контексте интересно прозвучала статистика антикоррупционных уголовных дел. По словам генпрокурора, ГПУ, совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой за год передали в суд 1191 уголовное дело о коррупционном правонарушении. «В переводе на человеческий язык это означает, что каждый день мы передавали в суд трех взяточников и расхитителей государственного имущества», - отметил Луценко и призвал украинцев сообщать в прокуратуру о вымогательстве у них взятки.

По его словам, в текущем году из-за недобропорядочности и недостоверных данных, представленных в электронных декларациях, уже были уволены 46 прокуроров. Причем, как уверяет Луценко, речь идет не о «мелких» прокурорах. «Эта работа будет продолжаться постоянно», - заверил генпрокурор.

Что касается депутатов, проверка е-деклараций которых также ведется ГПУ, то, по словам Луценко, Генпрокуратура по представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры может подготовить представление на снятие неприкосновенности для привлечения к ответственности еще двух депутатов.

Напомним, 19 мая Луценко заявил, что прокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта") и Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) после проверки представленных ими электронных деклараций.

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что принято решение направить в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности только с Бобова. Она объяснила, что представление на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

Сегодня, 24 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в комитет ВР по вопросам регламента представление генпрокурора на снятие неприкосновенности с Бобова.

«Еще 35 присутствующих в этом зале народных депутатов проверены, и они могут спать спокойно. По остальным проверка продолжается», - добавил Луценко.

Глава ГПУ напомнил, что е-декларации проверяются у тех лиц, чьи доходы превышают 100 тысяч долларов.

Впрочем, судя по еще одной фразе Луценко, что «сегодня утром народный депутат Бобов мне сообщил, что он согласен и готов уплатить более 1 млн долларов налогов», все, кого проверяют, могут согласиться пополнить казну (что должны бы делать без принуждения) и тоже «спать спокойно»…

Сам Бобов, к слову, заявил, что «принял требование представителей государства заплатить 28 млн грн в государственный бюджет Украины в качестве начислений по налоговым обязательствам», но «это не означает, что я согласился с обвинениями, поэтому оставляю за собой право обратиться в суд для получения окончательного и справедливого решения».

Суды и справедливость

Отдельно стоит отметить отношение Луценко к медленному рассмотрению наработок ГПУ в судах. «Правдой является то, что количество переданных в суд дел превышает количество приговоров. Это означает, что судебная система является настоящим тромбом в правоохранительной системе. И одна из причин - малое количество судей в судах... У нас просто банально некому рассматривать дела и выносить приговоры!» - заявил он.

В то же время, по его мнению, Высший антикоррупционный суд можно создать на базе существующего Уголовного суда. Отвечая на вопрос одного из народных депутатов, Луценко отметил, что это «не дело генерального прокурора определяться, какой закон лучше», но создание любого института «с нуля» - это потеря минимум года на организационные вопросы (в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF говорится о том, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года, - УНИАН).

Поэтому Луценко отметил, что целесообразнее было бы создать этот суд «в рамках существующего Уголовного суда», а отбор новых судей можно сделать по тому методу, который предлагают народные депутаты. «Я двумя руками за то, чтобы это были однозначно новые судьи, которые прошли через тесты и проверку весомыми влиятельными общественными организациями», - сказал генпрокурор.

Он призвал народных депутатов как можно скорее определиться с этим вопросом, поскольку дискуссии продолжаются, а «тысячи дел лежат без рассмотрения, и поэтому в обществе большое недоверие к власти». «Мы все – власть… мы вместе должны создать зону справедливости», - добавил он.

… Завершая свой отчет в Верховной Раде, генпрокурор попросил депутатов критиковать, менять и требовать от ГПУ действий, но, в то же время, уважать ГПУ как институт за конкретные достижения. «Вы меня назначили на эту должность, я работаю вместе с вами ради общих украинских интересов. И я очень надеюсь, что результатом сегодняшнего дня будет не перетягивание каната - Луценко больше сделал или меньше сделал, поставить ему двойку или двенадцатку – а дальнейшая совместная работа на преодоление коррупции и преступности в нашей стране. Вместе мы это можем сделать, вместе мы это сделаем. Слава Украине», - подытожил он.

Как показывает практика, ни один генпрокурор в Украине не продержался в этой должности весь отведенный ему законом срок. В среднем, каждая каденция продолжалась не более двух лет. Изменит ли эту практику Луценко? Проверим через 365 дней.

УНИАН