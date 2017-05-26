Луценко подтвердил, что Бобов уплатил свыше 37 миллионов гривен налогов
Генпрокурор назвал поступок Бобова достойным примером.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что народный депутат (группа «Видродження») Геннадий Бобов уплатил свыше 37 млн гривен налогов.
Об этом генпрокурор сообщил в Facebook.
«Народный депутат Геннадий Бобов сдержал слово и уплатил определенную ГФС сумму налоговой недоимки в 37 млн 866 тыс. 45 грн 2 коп. на счет Госказначейства», - написал он.
Генпрокурор назвал поступок Бобова достойным примером.
Читайте такжеЛуценко рассказал, как некоторые нардепы объяснили огромные суммы налички в мешках
Как сообщал УНИАН, 23 мая в Генпрокуратуре заявили, что принято решение направить в парламент представление о снятии неприкосновенности с Бобова после проверки поданной им электронной декларации.
24 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал соответствующее представление в Регламентный комитет ВР.
Затем генпрокурор Луценко сообщил, что депутат согласился уплатить свыше 1 млн долл. налогов.
Вместе с тем в Регламентном комитете ВР заявили, что намерены рассмотреть представление о снятии неприкосновенности с Бобова, поскольку оно не отозвано.
Сегодня, 26 мая, Бобов заявил, что внес в банковское учреждение средства, которые должен был уплатить ранее в виде налогов.