Нардеп Бобов перечислил более 36 миллионов налогов, которые задолжал

Народный депутат от «Видроження» Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет более 36 миллионов гривен. Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив фотографии квитанций.

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Бобов заявил, что средства перечислил сегодня утром.

"Сегодня утром перечислил в государственный бюджет все средства согласно требований представителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и не соглашаюсь с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках Закона. Убежден, что окончательную точку в этом деле поставит суд", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Возрождение"), Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта") и Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) после проверки представленных ими электронных деклараций.

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что принято решение направить в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности только с Бобова. Она объяснила, что представление на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

24 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Регламентный комитет ВР представление на снятие неприкосновенности с Бобова.

Позже Луценко сообщил, что депутат согласился заплатить более 1 млн долларов налогов.

Сам Бобов заявил, что "принял требование" уплатить в бюджет 28 млн грн, но оставляет за собой право обратиться в суд.

В то же время в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента заявили, что намерены рассмотреть представление о снятии неприкосновенности с Бобова, поскольку оно не отозвано.