Коммунисты притащили на Крещатик... секретный самолет? (фото)

Самолет с надписью “Ющенко, чемодан, Америка”, которым представители КПУ “иллюстрировали” акцию общественного неповиновения на Майдане Независимости 23 февраля, и который имели возможность свободно фотографировать все присутствовашие в тот день в центре столицы, на самом деле является “ужасно секретным”, может находиться исключительно на специальных авиабазах, и только в Запорожье, и не может вывозиться оттуда ни под какими предлогами.

Такое заявление вчера в эфире программы “Шустер live” на ТРК “Украина” сделал один из ведущих программы Петр Мага, ссылаясь на данные источника.

“Мне вчера звонили из Запорожья. Вот этот самолет, на котором коммунисты вчера написали "Ющенко, чемодан, Америка", – это тренировочный самолет "Л-4 101". Засекреченный, который есть на специальных авиабазах только в Запорожье. И вывозить его оттуда нельзя ни при каких обстоятельствах. Как он попал сюда и кто его привез – это очень большой вопрос”.

Интересно, что этот “расписанный под Ющенко” самолет впервые появился на организованной коммунистами акции именно в Запорожье. Потом его возили в Донецк... Правда, в информации для СМИ тогда он фигурировал как “самолет Л-29”, а не "Л-4 101".

Фото Александра Синицы / УНИАН