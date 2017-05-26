Луценко рассказал, как некоторые нардепы объяснили огромные суммы налички в мешках

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал механизмы снятия депутатской неприкосновенности за неуплату налогов или незаконное обогащение на основе ложной информации в электронных декларациях. Об этом он заявил в эфире "Право на власть".

Он отметил, что продолжается проверка нардепов, которые дома имели более 100 тысяч долларов наличности. 25 нардепов такую проверку прошли. 60 человек проверяет фискальная служба. Если нардепы объясняют, то дело закрывают, а если не могут объяснить, то налоговики выписывают документ, с которым Луценко может идти в Верховную Раду относительно снятия с того или иного нардепа неприкосновенности. Дальше дело может попасть в суд.

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Луценко уточнил, что у нардепа Нестора Шуфрича оказался дядя-банкир в Австрии, а Константновський Вячеслав развелся и разделил огромную сумму с женой. "Супруненко тоже объяснил. Немало других также объяснили", - отметил Луценко.

Он добавил, что некоторые дела в отношении деклараций - дело исключительно НАБУ.

Луценко вернул САП представление о снятии неприкосновенности с Лозового и Дейдея. Также Луценко напомнил об 1 млн долларов налогов, которые готов оплатить нардеп Геннадий Бобов.

Поэтому генпрокурор считает, что не нужно "пичкать тюрьмы людьми, а надо бюджет наполнять".