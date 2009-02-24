Кравчук призвал Ющенко подать в отставку (полный текст)

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК призвал нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы.

Об этом он сказал во время телеобращения к В.ЮЩЕНКО, которое транслировали украинские телеканалы сегодня.

В частности, экс-президент сказал:

"Как первый Президент независимой Украины, я обязан обратиться к вам в этот драматичный для Отечества момент. Как гражданин и как первый Президент Украины, стоявший у колыбели независимости нашего государства, я не имею права молчать. То, что сегодня делается с Украиной, разрывает сердце, терзает душу, даже у такого закаленного политикой человека как я. В сотнях писем люди просят меня сказать Вам об этом, попросить Вас прислушаться к народному гневу.

Я бы никогда не позволил себе резких критических выпадов в адрес действующего Президента Украины, моего преемника, если бы не убедился в том, что Вы, Виктор Андреевич, сегодня уже не в состоянии исправить положение, создать вместе с парламентом действующую, эффективную систему власти.

Потеряв доверие и поддержку украинского народа, сознательно избавившись от Правительства, разрушив парламентскую коалицию, Вы потеряли и опору, без которой не навести порядок. Власть фактически разрушена. А преодолеть кризис без эффективного участия власти невозможно. В этом сегодня - суть момента.

Что Вы успели сделать за эти четыре года? Может провели хоть одну реформу? Нет, поменяли четыре Правительства, которые стали заложниками Вашей борьбы за власть. Дважды распускали Верховную Раду, бросая страну в водоворот политической войны. Собственноручно разрушили все парламентские коалиции, где Вы имели золотую акцию.

Было бы необъективным не видеть ошибок всех президентов и правительств Украины, всего украинского политикума. Это правда. И ее следует признать. Но такого беспорядка в Украине, как сейчас, еще не было. Не было такого страха перед завтрашним днем, такого разочарования во власти. И в этом Ваша наибольшая вина.

До недавних пор я считал, что президентские выборы должны состояться в определенный законом срок. Но сегодня я рассуждаю иначе. Я ясно увидел, что Вы сейчас основное внимание уделяете не проблемам Украины, а думаете, как удержаться при власти. И готовы для этого воспользоваться даже мировым финансово-экономическим кризисом. Очевидно Вы видите выход (для себя и своего окружения) в сознательном доведении экономической ситуации до точки кипения по принципу чем хуже, тем лучше. Неужели Вы видите выход во введении чрезвычайного положения, чтобы таким путем остаться у власти?

Странную позицию Вы занимаете и по отношению к Национальному банку. Как Президент Украины, как бывший банкир, Вы могли бы серьезно повлиять на политику Нацбанка. Но, видимо, у Вас другая цель. Сегодня делается все, чтобы обесценить гривню и таким образом углубить кризис.

Для этого Национальный банк действует по определенному сценарию и, очевидно, под Вашим политическим прикрытием. Люди не знают, что таким образом, путем разрушения гривни запускаются механизмы инфляции, потому что падение национальной денежной единицы - повышает цены на лекарства, продукты и так далее.

Именно такая политика определяет космические проценты на кредиты, что не позволяет предприятиям одалживать деньги. Практически остановлено нормальное финансирование национальной банковской системы. Разве этого не видит Президент Украины? Легче всего переложить вину на Правительство. Собственно говоря, для того Вы, Виктор Андреевич, и обостряете ситуацию до предела. Но публично отмежевавшись от Правительства, от ответственности за ситуацию в стране, Вы тем самым отказались выполнять свои конституционные полномочия.

Выход вижу только один - досрочные выборы Президента Украины.. Именно этого требуют сегодня большинство людей.

Позвольте Вам напомнить, что я, в свое время, пошел на досрочные выборы добровольно. Хотелось ли мне это делать? Нет, не хотелось. Но должна быть, кроме должности, еще и ответственность перед Украиной.

Настоящий патриотизм Президента, Виктор Андреевич, заключается также и в том, чтобы глубоко понять ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение - уйти в отставку. Такой шаг может остановить волну проблем, успокоить общество, открыть надежду на реальный выход из кризиса.

Я вправе советовать Вам предпринять этот мужественный шаг. Потому что оставил Вашему поколению молодую независимую Украину, едва встававшую на ноги, того малого ребенка, которого нужно было пестовать и любить. Но Вы не сумели этого сделать. И Вам следует сказать себе: я сделал, что мог и больше сделать не смогу.

Сегодня вопрос стоит ребром: Украина не может больше жить в страхе за завтрашний день, ждать новых испытаний. Все - должны действовать".