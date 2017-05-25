"Видродження" просит правительство снизить тарифы на свет для жителей Балаклеи

Как сообщает пресс-служба партии, свою поддержку в решении этого вопроса оказывают народные депутаты Украины партии «Видродження». Обращение направили в Кабинет министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. Об этом сегодня, 25 мая, на сессии Харьковского областного совета сообщил председатель фракции «Видродження» в облсовете, заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.

По его словам, в зоне чрезвычайной ситуации было отключено газоснабжение, и люди, чтобы обогреть помещение использовали электрические обогреватели и кондиционеры. Как следствие, они потребили большой объем электроэнергии.

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«В Харьковский областной совет поступают обращения от жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов с просьбой решить вопрос погашения задолженности за потребленную электроэнергию в период балаклейской ЧС. То, что с ними произошло, это не их вина. Это было государственное предприятие. Следовательно, и за последствия – государство должно нести ответственность. Со своей стороны мы оказали всю посильную помощь – выделили дополнительное финансирование, привезли продовольствие и стройматериалы. Теперь надеемся, что правительство услышит просьбы людей, которые пострадали и теперь не по своей вине вынуждены тратить большие суммы на погашение задолженности за электроэнергию. Мы не позволим государству забыть о жителях Балаклеи», – отметил Скоробагач.

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Также сегодня во время сессии облсовета фракция партии «Видродження» в областном совете поддержала выделение 30 млн грн из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейский района. По словам Владимира Скоробагача, сейчас вопрос помощи частному сектору до сих пор остается открытым. Потому что 145 млн грн, которые были выделены Кабмином и 10 млн грн из областного бюджета являются средствами резервных фондов, за которые нельзя восстановить жилье частного сектора. Поэтому «Видродження» голосует за дополнительное выделение средств из областного бюджета, которые будут направлены именно на эти цели.

Как напомнили в пресс-службе, ночью 23 марта этого года на территории воинской части Балаклеи возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В результате были повреждены 117 многоэтажных жилых домов, 229 частных домовладений, две школы, два детских сада, восемь объектов социальной сферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности. Были эвакуированы около 20 000 человек. Без жилья остались 27 семей.