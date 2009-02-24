В России предлагают сажать за отрицание победы СССР в 1945 г.

В России предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», с таким предложением выступил глава МЧС РФ, сопредседатель высшего совета «Единой России» Сергей ШОЙГУ на встрече с ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.

Он подчеркнул, что на постсоветском пространстве отрицают итоги Великой Отечественной войны, заслуги и подвиги всего советского народа.

"Я считаю, что нашему парламенту надо принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне, и тогда бы президенты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказанно приезжать в нашу страну. А мэры некоторых городов, прежде чем сносить памятники, несколько раз подумают об этом", - заявил С.ШОЙГУ.

По его мнению, принятие такого закона - "возможность защитить нашу историю, подвиг наших отцов и дедов". При этом он отметил, что некоторые страны приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание Холокоста.

"Настало время на законных основаниях защищать нашу историю, нашу страну", - добавил С.ШОЙГУ.

Отвечая на вопросы ветеранов, он заверил, что в этом году такой законопроект будет подготовлен. "Эту идею мы реализуем", - отметил С.ШОЙГУ.