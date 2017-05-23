В Госдуме обвинили Кремль в блокировании упрощения выдачи украинцам российских паспортов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (фракция «Единая Россия») обвинил администрацию президента РФ в блокировании поправок в закон об упрощенном получении российского гражданства гражданами Украины - «носителями русского языка», которые выехали в Россию после начала российского вторжения на Донбасс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

В частности, он сообщил, что внес 30 декабря прошлого года в Госдуму законопроект, который позволит получать паспорта РФ «носителям русского языка» без предоставления справки о выходе из украинского гражданства и гражданства других стран.

«Государственное правовое управление администрации президента РФ, которые дает отзывы на законопроекты, внесенные в Госдуму, отрицательно относится к принятию этого законопроекта по надуманным причинам», - сказал Затулин.

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«Мнение государственного правового управления формируется управлением по защите конституционных прав граждан, которое возглавляет господин Жуйков в Администрации президента. Это управление бревном лежит против всех изменений в закон «О гражданстве», начиная с 2000-х годов. Я прямо называю виновника того, что сотни тысяч людей, которые могли бы быть в России на легальном основании и вносить свой вклад в ее развитие, бегают по инстанциям и бьются головой о стену», - подчеркнул он.

По словам Затулина, «российские соотечественники» остаются в длинных очередях, когда дело касается вида на жительство и гражданства РФ.

Он заявил, что из Украины после начала войны на Донбассе в Россию выехали более 1 млн человек, но они не могут решить «свои проблемы» с пребыванием на российской территории.

Затулин подчеркнул, что закон о получении российского гражданства по упрощенной системе для «носителей русского языка» требует отказа от имеющегося, то есть украинского, гражданства и предоставлении специальной справки.

Он заявил, что Украина «всячески затрудняет» получение такой справки, и это остается проблемой для беженцев с Донбасса.

По его словам, с 2014 по 2017 год только 3,5 тыс. человек получили гражданство как «носители русского языка», и большинство из них – из Таджикистана.

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Отвечая на вопрос УНИАН, сколько граждан Украины, по его оценкам, хотели бы получить гражданство как «носители русского языка», он сказал: «МВД дает 1,2 млн граждан Украины, которые переселились в Россию после 2014 года и не вернулись обратно. Часть получила вид на жительство или гражданство – примерно 200-250 тыс. Остальные рвутся получить вид на жительство и гражданство».

«Я определяю, как минимум, число желающих стать гражданами России – миллион граждан Украины, которые сегодня находятся на территории РФ», - подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что российские соотечественники должны иметь право получить гражданство РФ без выхода из гражданства страны проживания, чем делается «прививка от ассимиляции» в Украине и других странах.