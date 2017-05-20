Геращенко назвала ключевые темы переговоров Порошенко и Меркель

Ключевыми темами переговоров президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном формате с участием делегаций стран были вопросы безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Старинный дворец Месеберг, загородная резиденция канцлера Германии, в часе езды от Берлина...Примечательно, что госпожа Меркель пригласила президента не в свой официальный офис, а в загородную резиденцию, на дипломатическом языке - это свидетельство особых, дружественных отношений и между странами, и между лидерами», - заявила она.

Геращенко отметила, что личный разговор Меркель и Порошенко длился около часа.

«Замечательный пейзаж способствовал откровенному обмену мнениями. Они прошлись по парку, потом общались на свежем воздухе, вблизи озера», - рассказала первый вице-спикер.

«Во время встречи в расширенном кругу ключевыми темами были вопросы безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) длились более 2,5 часов

Напомним, Порошенко сегодня, 20 мая находится с однодневным рабочим визитом в Германии.