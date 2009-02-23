Криль настаивает на «перезагрузке власти»

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет о необходимости существенного обновления украинской власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Каждый день развертывания кризиса в Украине дает новые подтверждения тому, что только полномасштабное обновление власти позволит выйти нашему государству из существующего политического и экономического кризиса. Это понимают и представители других политических сил. Созвучные идеи с Планом обновления страны, предложенным “Единым Центром”, высказывали все ведущие украинские политики», - заявил И.КРИЛЬ.

Политик напомнил, что о необходимости изменения избирательной системы заявлял Владимир ЛИТВИН, а идею одновременных президентских и парламентских выборов поддержали как Партия регионов, так и Блок Литвина. Также лидер БЮТ заявляла о необходимости проведения выборов городских председателей один раз в пять лет. «Кроме того, в СМИ появилась информация, что Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена попытками руководства “Единого Центра” использовать предложенные ею идеи относительно необходимости создания так называемого «правительства профессионалов». Конечно, у нас разное понимание понятия «профессионал» с Юлией Владимировной, но мы готовы дискутировать относительно упоминавшихся шагов как с ней, так и с ЛИТВИНЫМ и ЯНУКОВИЧЕМ», - отметил И.КРИЛЬ.

По мнению народного депутата, не важно, одолжили ли упомянутые политики идеи из Плана обновления страны, который “Единый Центр” разослал всем политическим партиям, чтобы начать дискуссию, или это их собственная инициатива. «Главное, что все понимают – поддерживать существующую ситуацию преступно. Нужна перезагрузка власти. И для нас не принципиально, кого, в конце концов, назовут автором этого процесса. Для нас главное, чтобы он состоялся. И чем скорее, тем лучше», - отметил лидер “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, ранее И.КРИЛЬ призвал лидеров парламентских партий поддержать разработанный “Единым Центром” план выхода из кризиса.

Положения Плана обновления страны, предложенного “Единым Центром”, предусматривают:

- изменение системы выборов во все уровни власти на основе открытых избирательных списков (май 2009 года);

- изменение законодательства, которое обеспечит принятие Конституции Украины на референдуме (июнь 2009 года);

- перенос на один год выборов городских, сельских и поселковых председателей и проведение их вместе с выборами депутатов местных советов (июнь 2009 года);

- разработку вариантов Конституции Украины, которые будут вынесены на референдум (июль 2009 года);

- одновременное проведение парламентских и президентских выборов, а также референдуму относительно Основного Закона (октябрь-ноябрь 2009 года);

- отставку правительства и формирование нового Кабинета министров, который будет работать до принесения присяги новоизбранным составом парламента (до начала избирательной кампании);

- проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей (март 2011 года).