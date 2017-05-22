"Коммунальные войска спецназначения": опубликовано видео молниеносной уборки народного памятника Немцову в Москве

В Москве люди в костюмах дорожных рабочих с огромной скоростью ночью разбирают народный "монумент" Борису Немцову на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Видеозапись, сделанную очевидцем, обнародовали на Facebook-странице Лентач.

Читайте также"Оголтелая русофобская политика": у Путина ответили на обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко

Как видно на записи, бригаде из примерно 20 человек понадобилось меньше минуты, чтобы под крики "Шевелись" и "Скорее" разобрать принесенные людьми корзины с цветами и забросить в кузов грузовика. У одной женщины пытаются отобрать портрет оппозиционера – она отбивается. Похоже, что спустя минуту, человека, снимавшего молниеносную "уборку", замечают, дальше на ролике видно, что он, скорее всего, вынужден убегать.

Дату съемки при публикации "Лентач" не указал, но в комментариях пользователи пишут, что такое происходит регулярно.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.