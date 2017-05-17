Девятилетний сын незаконно арестованного в РФ украинского журналиста написал письмо Путину

Девятилетний сын арестованного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть отца домой.

Скан-копию письма Максима Сущенко опубликовал в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

"Я Максим Сущенко, сын Романа Владимировича Сущенко 1969 г.р., украинского журналиста, который сейчас находится в СИЗО "Лефортово" в Москве. В конце сентября прошлого года, когда он приехал в Москву к родственникам, его забрали. За все это время я его не видел и ни разу с ним не говорил. Получается так, что для моей мамы и сестры, которые со мной в Киеве, глава семьи теперь я. Именно поэтому я обращаюсь к Вам лично", - написал Максим Сущенко.

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"От Вас многое зависит в судьбе моего отца, и в моей судьбе тоже. Думаю, если бы Вы лично вникли в эту историю, то у меня бы был хороший шанс снова встретиться с отцом", - надеется ребенок.

"Надеюсь, что эта история, благодаря и моему письму, может закончиться, и отец вернется домой", - говорится в письме.

Ко всему прочему, сын Сущенко обратился с письмом к Путину об отце. Письмо я передал. pic.twitter.com/WMBMMK51Vn — Mark Feygin (@FeyginMark) 17 мая 2017 г.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября в Москве задержала корреспондента агентства "Укринформ" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".