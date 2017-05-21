Президент в заповеднике "Быковнянские могилы" почтил память жертв политических репрессий
Чета Порошенко возложили букеты цветов к памятному знаку польских захоронений и почтили память погибших.
Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».
Как сообщает пресс-служба главы государства, участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.
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Президент вместе с супругой возложили букеты цветов к Братской могиле и почтили память погибших.
Чета Порошенко возложили букеты цветов к памятному знаку польских захоронений и почтили память погибших.
Президентская чета также установило лампады возле Центрального монумента Мемориала и почтили память жертв тоталитаризма.
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В церемонии чествования памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, члены правительства, председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган, представители дипломатический миссий, общественности.