Президент в заповеднике "Быковнянские могилы" почтил память жертв политических репрессий

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий

Президент вместе с супругой возложили букеты цветов к Братской могиле и почтили память погибших.

Чета Порошенко возложили букеты цветов к памятному знаку польских захоронений и почтили память погибших.

Президентская чета также установило лампады возле Центрального монумента Мемориала и почтили память жертв тоталитаризма.

Читайте такжеТурчинов: путинская Россия пытается уничтожить национальное сознание крымских татар

В церемонии чествования памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, члены правительства, председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган, представители дипломатический миссий, общественности.