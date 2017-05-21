Турчинов: Майдан сделал все для того, чтобы в Украине больше никогда не было политических репрессий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что Майдан сделал все для того, чтобы в Украине больше никогда не было политических репрессий.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Турчинова с Дня памяти жертв политических репрессий.

По его словам, сегодня граждане чтят память более полумиллиона украинцев - жертв политических репрессий, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.

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«Голодомором и политическими репрессиями тоталитарный режим пытался навсегда истребить свободолюбивый дух нашего народа, его извечное стремление к свободе и справедливости. Склоняем головы перед соотечественниками, которые погибли, отстаивая право на свободную мысль, на право быть собой на своей родной земле!» - призвал секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Майдан сделал все для того, чтобы в Украине больше никогда не было политических репрессий.

«Но сегодня наши соотечественники страдают от агрессивных и противозаконных действий тоталитарной страны, для которой понятие «закон» просто не существует, потому что тиран подменяет собой закон. Казалось, что подобное уже никогда не повторится, но политическое руководство России сегодня идет путем террора и агрессии по отношению к населению не только своего государства, но и соседних стран. Политические репрессии, политзаключенные в российских тюрьмах и концлагерях – все это снова стало реальностью. Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко... Этот список украинских патриотов можно долго продолжать...», - отметил секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что задача власти - сделать все, чтобы все политзаключенные и военнопленные, которых за решеткой удерживает российский агрессор, вернулись домой.

«В тоталитарных империй и их фюреров всегда один конец», - добавил Турчинов.