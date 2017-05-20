Непризнанное Приднестровье пожаловалось на Украину: заявили, что Киев блокирует транзит грузов

В непризнанной “Приднестровской молдавской республике” заявили, что Украина запретила транзит грузов в Приднестровье через свою территорию.

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Об этом сообщил так называемый министр сельского хозяйства и природных ресурсов “ПМР” Ефимий Коваль, сообщает пресс-служба главы "республики".

Он пояснил, что накануне “министерство” получило письмо от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будут осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. Предварительные согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными. Эту информацию рекомендовано довести до сведения всех заинтересованных операторов рынка", - сообщили в пресс-службе.

Коваль также отметил, что, учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, "решение Украины негативно скажется на продовольственном обеспечении республики".