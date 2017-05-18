ВАСУ отказался отменять прекращение украинского гражданства депутата Артеменко

Высший административный суд отказался удовлетворить ходатайство о приостановлении действия указа президента о прекращении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко до рассмотрения его жалобы по существу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ, соответствующее определение суд огласил на сегодняшнем заседании, рассмотрев ходатайство представителя интересов Артеменко в суде Леонида Сивакова.

В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков.

Рассмотрение иска назначено на 30 мая на 11.30.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 мая приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Артеменко в связи с прекращением гражданства Украины.

Читайте такжеПорошенко прекратил гражданство Украины скандальному нардепу-"арендодателю Крыма" - Ляшко

21 апреля Генеральная прокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру лишения гражданства Украины Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады. Впоследствии стало известно, что ГМС обработала материалы в отношении Артеменко и направила их в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины.

5 мая на официальном сайте ГМС появилось сообщение, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины Артеменко.

11 мая Высший админсуд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат обжаловал указ президента о лишении его украинского гражданства.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Артеменко уверял, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.