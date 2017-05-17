Украина блокирует популярные социальные сети в рамках санкций против России - The Guardian

Указ президента запрещает доступ к некоторым из наиболее посещаемых веб-сайтов страны, что вызвало возмущение у пользователей.

Об этом пишет Алек Лун в статье "Украина блокирует популярные социальные сети в рамках санкций против России", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В рамках санкций против российских компаний президент Украины Петр Порошенко запретил две наиболее популярных социальных сети страны, наиболее популярный почтовый сервис и одну из наиболее распространенных поисковых систем.

Указ Порошенко, опубликованный поздно вечером в понедельник, расширил санкции, принятые в связи с аннексией Крыма Россией и поддержкой сепаратистов на востоке Украины, они коснутся 468 компаний и 1 228 человек. Среди них, российские социальные сети VK и "Одноклассники", почтовая служба Mail.ru и поисковая система "Яндекс", все четыре входят в десятку самых популярных сайтов в Украине, по данным компании Alexa. Указ требует, чтобы интернет-провайдеры блокировали доступ к сайтам в течение трех лет.

Указ Порошенко также заблокировал сайт российского гиганта кибербезопасности "Лаборатория Касперского" и запретит несколько крупных российских телеканалов и банков, а также популярного разработчика программного обеспечения для бизнеса 1С.

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На своей официальной странице VK Порошенко заявил, что пытался использовать российские социальные сети для борьбы с "гибридной войной" и пропагандой России. Но российские кибератаки, включая предполагаемое вмешательство во французские выборы в этом месяце, "показывают, что пришло время действовать по-другому и более решительно", - сказал он, объявив, что закрывает свои страницы в этих сетях.

Отвечая на вопрос о возможности встречных санкций, представитель Владимира Путина сказал журналистам, что он не готов говорить об этом, но Россия не "забыла о принципе взаимности".

Сайты по-прежнему работали во вторник, но Совет национальной безопасности и обороны заявил, что приказал кабинету министров, службе безопасности и национальному банку разработать механизм блокирования доступа к ним. Крупный интернет-провайдер "Укртелеком" сообщил новостному сайту "Новое время", что он начал процесс блокировки сайтов, который может занять несколько дней.

Михаил Чаплыга, представитель уполномоченного ВРУ по правам человека, сообщил УНИАН, что "блокирование доступа к сайтам без разрешения суда не разрешено" по украинскому законодательству. Представители веб-индустрии заявили, что для реализации запрета потребуется время и инвестиции, и пользователи смогут легко его обойти. Уже сейчас VPN-клиенты популярны в России и Украине как средство доступа к сайтам, занесенным в черный список властями.

VK, также известный как ВКонтакте, сказал российскому сайту TJournal, что "интернет по своей природе не имеет границ", и пообещал отстаивать интересы своих пользователей. "Одноклассники" пообещали, что найдут способ, чтобы украинцы продолжили пользоваться их сетью.

Несколько украинских политиков высказались в пользу запрета на фоне кипящего конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами, в котором с 2014 года погибло, по меньшей мере, 10 000 человек. Один депутат, Владимир Ариев, утверждал, что социальные сети представляют собой угрозу безопасности, поскольку у российской разведки есть доступ к их данным и они могут собирать информацию об украинских пользователях, включая государственных служащих и солдат.

Но многие интернет-пользователи почти сразу начали высмеивать запрет. Из 11 000 респондентов, участвовавших в онлайн-опросе на сайте УНИАН во второй половине дня во вторник, 66% заявили, что они "категорически против" запрета VK, Яндекса и других российских сайтов. Еще 11% заявили, что будет проще "запретить весь интернет, как в Северной Корее".

Некоторые посмеялись, что Порошенко отзывает украинских "диванных воинов" из зарубежных социальных сетей, в то время как другие шутили, что Киев решил игнорировать свои транспортные проблемы, заблокировав "Яндекс" и его мониторинг пробок. "Запрещая ВК и "Одноклассники", мы, по сути, признаем нашу неспособность противостоять российской пропаганде в киберпространстве", - написал один блоггер в своем сообщении на сайте InformResist. Многие пользователи в России и Беларуси начали рассказывать, какую плату они будут брать за публикацию фотографий в аккаунтах украинцев в социальных сетях.

Ранее Украина занесла в черный список российских культурных деятелей, фильмы, и объявила французского актера Жерара Депардье персоной нон грата. За последние месяцы она запретила въезд американскому актеру Стивену Сигалу, потому что он представляет угрозу национальной безопасности и запретила участнице от России участвовать в конкурсе "Евровидение", который состоялся в минувшие выходные.