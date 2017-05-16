Турчинов объяснил, почему именно сейчас власти решили заблокировать российские ресурсы

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Украине еще раньше надо было заблокировать доступ к российским интернет-ресурсам и социальным сетям.

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос.

“Это надо было делать видимо еще раньше, но мы системно подошли, реализовали и приняли решение”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас было опубликовано соответствующее решение о блокировке российских сайтов и соцсетей, Турчинов сказал: “Технические вопросы - они также требуют времени, необходимо знать четкий юридический адрес, чтобы минимизировать количество исков. Там фигурирует более тысячи фамилий, которые надо проверить, найти их адреса. Поэтому это очень серьезные вопросы, и они вызывают много проблем, когда их готовят”.

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Также председатель СНБО выразил уверенность, что с технической точки зрения блокирование веб-ресурсов продлится недолго.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.