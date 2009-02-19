Черновецкий - депутатам: если будет дебош, я не смогу управлять страной

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает своих сторонников, собравшихся под стенами Киевской мэрии, оказать силовое сопротивление депутатам оппозиционных фракций в случае попытки отстранить секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО от председательствования в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на митинге перед своими сторонниками, которые собрались с утра возле стен Киевской горадминистрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к присутствующим, в первую очередь спросил, любят ли они его, после чего сообщил, что его сердце переполнено гордостью за Украину, «потому что сегодня мы с вами здесь для того, чтоб я смог защитить вас от произвола, от коррупции, от взяток, унижения, которые вы ежедневно испытываете». Он сообщил, что намерен сразу же после общения подняться в сессионный зал Киевсовета, чтоб узнать, как там обстоят дела.

«Жулики пытаются снять моего…, вашего будущего мэра Киева Олеся ДОВГОГО, моего крестника, очень доброго, хорошего мальчика, молодого человека, который уже готов защищать вас. Ну, что сказать? Он ваш сын», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к митингующим. «Вы защитите своего сына?», - спросил он.

Получив удовлетворительный ответ, мэр спросил, готовы ли присутствующие «вынести прямо из зала всех негодяев, которые будут сегодня создавать ему проблему». На это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также получил удовлетворительный ответ, после чего сказал, что уже идет к депутатам в зал Киевсовета и намерен передать им, что если они будут продолжать мешать проводить «реформы в пользу людей», то он им скажет, что сейчас всех собравшихся под мэрией запустит к ним в зал заседаний.

«Вы готовы показать силу?», - обратился он к митингующим.

Опять таки на положительный ответ мэр отреагировал словами: «Я вас очень люблю. А вы меня?». И после этого мэр ушел и пообещал еще вернуться к собравшимся на улице.

Дальше Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ зашел в зал заседаний Киевсовета и заявил депутатам, что «если тут будет дебош, то я не смогу управлять страной».

«Давайте проведем сессию так, чтобы все было нормально», - добавил мэр.